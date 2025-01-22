台東野放黑熊傳死亡訊號 快閃搜尋隊前彷彿來報平安

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）去年3月林保署與台東崁頂部落共同野放追蹤的黑熊拉尼琥Lanihu，去年底接收到頸圈發報器靜止，台東分署組隊搜尋看見1隻掛著耳標黑熊快閃而過，也尋獲脫落頸圈，慶幸牠活躍山林。

林業及自然保育署台東分署今天發布訊息表示，拉尼琥是台東分署救援的第7隻台灣黑熊，去年3月14日野放後即透過衛星持續追蹤其活動狀況，但12月卻連續接收到數筆俗稱「死亡訊號」的靜止訊息，分署隨即邀集野灣野生動物保育協會及在地族人上山搜尋。第4天，隊伍正行進時，突然有隻掛著耳標的台灣黑熊在眾人眼前快速越過，沒多久就在前方一棵青剛櫟枝梢上尋獲已脫落的頸圈。

由於事出突然，隊員來不及記錄黑熊一閃而過身影，但比對先前回傳的活動軌跡與最後訊號位置，加上掛著耳標，可以確認就是拉尼琥；隊員們覺得牠的現身，彷彿是來跟大家報平安，除了心中大石頭放下，也為見證牠活躍山林，為牠感到高興。

林保署台東分署指出，脫落頸圈位於海拔1155公尺一處人跡罕至、食源豐富、有多種殼斗科樹種的天然林；現場可見許多黑熊抓痕與排遺，也在青剛櫟樹上發現熊窩，推測此處應是拉尼琥當時穩定棲息環境。

台東分署表示，拉尼琥野放後累計9個多月的活動點位資料顯示，牠有近6個月，即長達2/3時間都在鄰近崁頂部落的森林活動。

由於拉尼琥先前是在崁頂附近誤中陷阱，經族人通報獲救，台東分署擔心再度發生人熊衝突，因而除了提醒族人配合相關事項，一旦發現拉尼琥接近部落就立即通報族人；但族人都淡定表示，拉尼琥本來就是鄰居，甚至是部落一份子，不會過於擔憂。

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台東分署綜整拉尼琥活動模式，多半在白天活動、夜間休息，活動範圍涵蓋海拔500至1500公尺間次生林與天然林，總面積約123.3平方公里，核心活動範圍則為22.2平方公里，9個月內的移動總距離達452公里，攀爬最陡坡度高達84度。

台東分署表示，歡迎山村部落加入生態服務給付計畫，共同合作推動黑熊棲地保育工作，居民若有防治獸害需求，可申請設置合法電圍網，換領改良式獵具，除能減少農損，也可避免誤捕黑熊。（編輯：陳仁華）1140122