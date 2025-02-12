黃心健打造元宇宙特展 科技藝術亮相台灣燈會

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（中央社記者許秩維台北12日電）台師大教師黃心健帶領團隊打造「數位星辰：元宇宙特展」，於桃園舉辦的台灣燈會中亮相，透過360度全景投影設備、雷射光束走廊等展示科技藝術作品，帶來全新觀展體驗。

台灣師範大學今天新聞稿指出，桃園市睽違9年再次舉辦台灣燈會，以「光聚千塘串桃園」為主題，規劃兩大展區、超過300件作品；其中緊鄰主燈會場的亞洲矽谷物聯網展廳，邀請新媒體藝術家、台師大設計系教師黃心健率領團隊為燈會打造「數位星辰：元宇宙特展」。

黃心健與團隊策辦「數位星辰：元宇宙特展」，結合宇宙星系間相互流動、生生不息的意象，藉用星際間的串連，與農業、航空、科技的串連發生對話，回應今年燈會「光聚千塘」的策展主軸。

台師大表示，進入展場的觀眾會見到許多科技化的燈會作品，位於展場正中央的360度全景投影設備，循環播放著黃心健的「登月」、「沙中房間」、共同策展人曹筱玥的「藍眼淚」以及動畫導演薛佑廷的「米龍360」等4件作品。

「登月」形塑充滿想像力的月球神話，藉由360度的視聽體驗，讓觀眾化身為太空人，模擬不同場景、感受低重力的移動；「藍眼淚」從著名的藍眼淚海灘奇景出發，透過古老神話講述關於歷史、愛情和生態主題的故事，邀請觀眾感受與大自然一起呼吸的節奏。

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展場中央則設置黃心健的「蘊空」系列雕塑，3件太空人形象的作品，呈現出傳統佛像的經典姿態；另外，展場間還設置雷射光束走廊、大型鏡球、LED燈條和布幔造景，以及多種多樣的聲光效果，為觀眾帶來新鮮有趣的燈會體驗。

台師大提到，元宇宙特展還將於14日邀請國際級舞者張逸軍帶領仁山仁海藝想堂團隊，以環境劇場的概念詮釋「黃心健的元宇宙劇場」，透過沉浸互動式演出，將視覺藝術昇華為五感體驗。（編輯：張雅淨）1140212