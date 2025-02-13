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實驗室火災遭糾正管理不當 東華大學：虛心檢討

2025/2/13 17:19
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）國立東華大學理工學院建築因0403地震引起火災，今天遭監察院糾正化學品貯存不當、管理失當等。校方今天表示，虛心檢討，已爭取環境事故技術小組在校內駐點，最快明年設置。

監委賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津今天透過新聞稿表示，經實地履勘發現，東華大學理工一館D棟化學系因實驗室內化學品貯存不當、化學品櫃未妥適固定、未設置化學品清單等，造成火勢蔓延及爆炸，糾正東華大學。

東華大學今天表示，對糾正案虛心檢討，並提出7點改善措施，包括聯繫化學署北區環境事故專業技術小組，爭取在校內設點，經會勘已達成共識，將爭取預算，期望明年順利設置。

東華大學指出，未來環境事故技術小組駐校可加強緊急應變能力，也可擴大服務花蓮縣境內使用；另外將針對教育部學校實驗室安全指引，每年進行內控稽查工作，對化學物品管理開發完整職安管理系統、採購管理制度等。

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東華大學指出，規劃辦理建物及電線等評估管理機制，對現有各實驗室排放化學氣體的管線進行檢討改善；盤點人力評估，改置環安衛一級管理單位，增加校級安全衛生管理人力。

因理工學院一館D棟因火災全毀，正在異地重建新館舍，預計今年9月完工。校方指出，未來會打造智慧化、最高安全標準的新化學館，確保師生在安全無虞的環境下進行教學研究。（編輯：龍柏安）1140213

賴鼎銘
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