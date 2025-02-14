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南市幼兒園餐點食譜發表 收錄176道設計點心

2025/2/14 13:00
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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市政府今天發表「台南市幼兒園餐點建議食譜」，收錄176道專為幼兒量身設計點心食譜，將配發全市公立幼兒園所作為工具書，讓點心製作更簡便，也提高自製率。

南市府教育局今天在東區崇學國小發表「台南市幼兒園餐點建議食譜」，現場更讓28所參與設計的幼兒園所進行現場實作。

教育局指出，「台南市幼兒園餐點建議食譜」由公立幼兒園、營養師及專家共同規劃設計，結合各園所配置廚工人力，依幼兒營養需求和設備選擇適合自製的點心，提升自製率。

教育局表示，食譜收錄176道營養豐富、口感多樣的點心，每道點心都有營養師標註熱量與份量，且經專家審核，排除不恰當的加工食材或烹調模式，讓幼兒養成清淡口味及學習品嘗原型食物。

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此外，部分食譜結合台南在地食材，設計適合幼兒DIY料理，讓老師搭配課程，將食農與食育融入幼兒日常生活。

這本食譜烹調工具包含常見電鍋、瓦斯爐等家電用品，也加入智能蒸烤箱烹調方法，將配發全市公立幼兒園所作為工具書，電子書也同步公告於台南市學校午餐教育專網。（編輯：孫承武）1140214

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