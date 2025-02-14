無人機考照每年約8000人 管理措施分階段強化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北14日電）交通部民用航空局今天表示，每年約8000人考無人機執照，為加強管理措施，去年修正遙控無人機管理規則並分階段施行，首階段是輔導期，首先強化無人機證照加簽及屆期換發制。

民航局發布新聞稿說，輔導期強化無人機證照加簽及屆期換發制，保持無人機操作人機基本知能與熟練程度，也將無人機「學習操作證」及「無人機註冊」申請年齡由16歲下修為14歲，有利於無人機活動進一步向下扎根與推廣教育。

民航局說，第2階段以完善法人發展為主，民航局與經濟部標準檢驗局、數位發展部等強化無人機體產品安全，提升台灣製無人機各類應用與功能市場占有規模。

其中，針對2公斤到25公斤公開販售無人機，今年12月1日起須完成民航局飛安型式檢驗規定。民航局已與合格實驗室建立檢驗量能，並將主動走訪國內無人機製造廠，協助業者了解檢驗審查規定，有效管控檢驗排程及輔導業者完成產品登錄。

民航局說，12月1日後新上市遙控無人機應於符合規定下公開販售，2027年12月1日後法人飛航活動時應全面使用經檢驗合格且完成登錄無人機。

民航局表示，根據統計，已註冊的法人無人機已登錄528型，註冊3萬8000餘架，25公斤以上檢驗合格無人機422架，可進行活動申請的合格法人749家，飛航活動申請數逐年攀升，累計申請案已2萬3000多件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民航局說，已於全國各地設24處學、術科測驗場地，有效操作證已達2萬2589張。

民航局表示，已製播術科測驗示範影片，供有意取得操作證者學習、參考，並持續推動無人機測驗業務與考官標準化作業，擇定適當地點開設無人機學、術科測驗場地，朝「一縣市一考場」目標邁進。（編輯：李明宗）1140214