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公費流感疫苗增購 新北分配1.5萬劑最多

2025/2/17 11:39
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（中央社記者曾以寧台北17日電）因應流感疫苗打氣，政府緊急增購10萬劑4價流感疫苗。疾管署今天表示，已經展開配送，預計20日開打；各縣市分配，以新北市1.5萬劑最多，台中、高雄各1.2萬劑次之。

女星因流感併發重症驟逝，帶動國內疫苗打氣，行政院日前指示衛生福利部疾病管制署緊急增購10萬劑4價流感疫苗。疾管署於11日完成採購，共採購10萬5000劑台灣東洋細胞培養疫苗（含國防部軍醫局委託代購5000劑），平均每劑新台幣121元。

疾管署發言人曾淑慧今天接受記者電訪表示，已於2月14日完成疫苗驗收，並陸續展開配送，預計可如期20日開始接種。

曾淑慧表示，疾管署依各縣市政府衛生局，原提報民國113年度接種計畫量比例，並與各縣市政府衛生局討論確認，完成增購流感疫苗分配。

各縣市分配狀況，疾管署公布資料指出，以新北市分配1萬5450劑最多，台中1萬2380劑次之，高雄1萬2270劑緊追在後；台北則分配1萬1160劑，桃園9630劑、台南8480劑。

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六都以外縣市部分，以彰化縣5500劑最多、屏東縣3570劑次之，其他縣市則分配2000多劑至50劑不等。

對於流感疫情，但台大醫院小兒感染科醫師黃立民指出，近期此波疫情可能開始下降，但接下來恐換個病毒再有1波流行，1個月後也可能再有COVID-19疫情，提醒民眾流感、COVID-19疫苗都要盡快接種，以獲得保護力。（編輯：陳政偉）1140217

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