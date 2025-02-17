青年農民農業經營準備金 18日起開放報名申請

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）為培育新青農，農業部今天表示，114年上半年從2月18日到3月7日止，開放申請「青年農民農業經營準備金」，分為前2年及第3年給予不同金額，呼籲青農、農校畢業生把握。

農業部設定自106年起以10年時間培育3萬名新農民，以利農業永續經營，考量務農初期需要資金，從109年下半年起推動「青年農民農業經營準備金」方案，同時滾動式檢討方案，持續執行中。

農業部農民輔導司發布資訊提醒，年齡在18歲至45歲從農未滿2年的青年農民與農校畢業生，把握上述申請期限報名參與此方案。

農民輔導司副司長陳怡任告訴中央社記者，農業公費專班畢業、農業相關科系畢業或經其他農業專業訓練而具備農業經營技術的新進農民，都可以申請，詳情可到農業部農業經營準備金線上申辦整合系統查詢，也可撥打諮詢專線02-2366-0812轉454洽詢。

陳怡任並說，「青年農民農業經營準備金」方案共給予3年準備金，前2年將給予最高合計新台幣36萬或72萬元，按月給付1.5萬或3萬元；第3年給予最高12萬元，按月給付1萬元，藉此協助新進農民站穩從農腳步；但是要續領下1年的準備金，都必須符合專業資格條件。

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他舉例，續領第2年期者，要在第1年期領滿之前，自行上網作業確認資格；續領第3年期者，將在114年下半年開放申請，提醒有興趣申請者可提前進行第3年期續申請條件的資格確認，以利屆時申請作業順利。

另外，農民輔導司統計，109年至113年下半年申請案件，經書面資格審查與實地訪視，符合資格者已按月給付農業經營準備金，已有806名新進農民納入輔導；又綜合農業部推動各種措施與運作實況，截至113年12月已累積培育2萬4659名新農民。（編輯：陳政偉）1140217