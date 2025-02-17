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中央大學迎110週年校慶 盼4年募款10億建設攬才

2025/2/17 15:01（2/17 15:21 更新）
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為迎接110週年校慶，中央大學規劃一系列校慶活動，並啟動4年新台幣10億的校慶輝煌基金募款計畫，將用來推動校園建設和留才攬才。中央社記者許秩維攝 114年2月17日
為迎接110週年校慶，中央大學規劃一系列校慶活動，並啟動4年新台幣10億的校慶輝煌基金募款計畫，將用來推動校園建設和留才攬才。中央社記者許秩維攝 114年2月17日
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（中央社記者許秩維台北17日電）中央大學今年迎接110週年校慶，規劃一系列校慶活動，還啟動4年10億的校慶輝煌基金募款計畫，將用來推動校園建設和留才攬才。

為迎接110週年校慶暨在台復校63週年，中央大學今天舉行記者會，分享以「璀璨啟航，共創輝煌」為主題，規劃一系列校慶活動，同時還將啟動「百十啟航，共築未來－校慶輝煌基金計畫」，希望透過專案募款厚植量能。

中央大學新任校長蕭述三表示，上任後以培育人才為首要目標，「以人文關懷為底蘊、以跨域融合為創新」；現在大家都很關心AI，不會用AI的人未來可能被取代，中大希望培養學生提出正確問題和解決問題的能力，並透過生成式AI輔助教學平台，幫助教師精準掌握學生學習狀況。

蕭述三提到，中央大學今年迎接110週年校慶，明年將主辦全國大專校院運動會，中央大學於8年前主辦全大運時，曾將聖火傳到海拔2862公尺的鹿林天文台，由於中央大學在北極設有台灣極地研究中心，明年全大運布條將會在北極展示。

因應110週年校慶，中央大學主任秘書李宇翔指出，學校於2月至5月將邀請不同領域的專家舉行4場校慶講座，包含太空、AI、教育、財經等領域；4月29日將舉辦校慶大健走，結合全新完工的「中大路」康莊大道，鼓勵師生重視健康。

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李宇翔表示，學校還將於5月15日舉辦星空電影院，5月16日舉辦創意市集，營造活力的校園氛圍；另外，還推出新中大10景集章趣活動，鼓勵校友和師生重溫校園經典地標。

為推動校園建設和留才攬才，李宇翔提到，中大推動校慶輝煌基金計畫，以4年10億為募款目標，用作新建物基金和育才攬才基金；新建物基金還將另行設置命名機制，歡迎各界共襄盛舉，留才攬才基金將用在延攬師資、培育產業所需人才的學分學程班、創意教學等方面。（編輯：管中維）1140217

李宇翔
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