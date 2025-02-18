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成大晶體實驗室 113年4篇論文登自然系列期刊

2025/2/18 11:22（2/18 12:16 更新）
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成功大學晶體成長實驗室10多年來研究成績斐然，目前已可產出上百種高品質單晶。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月18日
成功大學晶體成長實驗室10多年來研究成績斐然，目前已可產出上百種高品質單晶。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月18日
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（中央社記者張榮祥台南18日電）成功大學今天表示，成大物理系特聘教授呂欽山晶體成長實驗室，10多年來透過成長高品質單晶和國內外逾80個研究團隊學術合作，去年1年4篇晶體材料研究論文登上自然系列期刊。

成大今天發布新聞稿指出，研究開發先進材料，擁有單晶成長技術不可或缺，在國家科學及技術委員會補助下，呂欽山主持晶體成長實驗室，逐漸開花結果，成績斐然。

成大表示，國科會2012年結合國內專家推動尖端晶體計畫及成立台灣自主的「尖端晶體材料聯合實驗室」成大團隊也是重要一分子。多年來拓展到應用層面，以「Materials@Taiwan」為概念，開發出許多台灣自行成長的新穎單晶材料，提供學術界及產業所需。

呂欽山指出，長晶技術對先進材料研發相當重要，美、德、日、中等都有大型常設研究機構投入晶體成長，過去台灣必須透過這些機構提供晶體或向國外購買，導致研究過程受制於人。

呂欽山表示，成大團隊持續累積成長出逾100種不同類型高品質單晶，在全球知名長晶實驗室屬於罕見，因大部分實驗室只能專注於2、3種晶體，但成大和國內外眾多研究團隊合作，產出豐碩成果。

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此外，成大團隊去年1年有4篇相關論文發表在自然（Nature）系列期刊，其中1篇和美國麻省理工學院團隊合作，3篇和國內團隊合作。

成大表示，大自然礦物結晶得花數千年、數萬年慢慢形成，實驗室長出晶體需要調整各項參數及設計多種長晶方式，成功成長出一種單晶要經過數十次錯誤嘗試調整，只有透過低缺陷高純度晶體，才能獲得正確物理性質資訊，也讓實驗結果與理論計算得以驗證。（編輯：謝雅竹）1140218

#國科會
#成功大學
#國家科學及技術委員會
#成大物理系
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