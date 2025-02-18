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洄瀾減害復元中心搬新家 盼為受助者找回信心希望

2025/2/18 12:19（2/18 12:51 更新）
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露德協會位於花蓮市區的洄瀾減害復元中心17日喬遷，盼秉持「減害為先，復元為重」核心理念，以更強能量，攜手各界夥伴，持續推動愛滋與藥癮照顧工作。（露德協會提供）中央社記者曾以寧傳真 114年2月18日
露德協會位於花蓮市區的洄瀾減害復元中心17日喬遷，盼秉持「減害為先，復元為重」核心理念，以更強能量，攜手各界夥伴，持續推動愛滋與藥癮照顧工作。（露德協會提供）中央社記者曾以寧傳真 114年2月18日
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（中央社記者曾以寧台北18日電）露德協會多年在花東地區進行愛滋與藥癮服務，位於花蓮市區的洄瀾減害復元中心舉辦喬遷，盼秉持「減害為先，復元為重」核心理念，持續與在地社群合作，為受助者找回生活信心與希望。

台灣露德協會祕書長徐森杰透過新聞稿指出，露德協會自2005年即外展至花東監所探視收容人，並於2016年深入花東地區，持續關注在地的愛滋及藥癮社區照顧服務，經過多年的耕耘，2021年洄瀾減害復元中心正式成立。隨新辦公室啟用，期待以更強能量，攜手各界夥伴，持續推動愛滋與藥癮照顧工作。

喬遷開幕活動中，除了感恩祈福儀式外，露德協會也分享服務歷程與未來展望，介紹減害戒治的復元服務對個人、家庭及社區的影響。露德協會指出，唯有透過長期的陪伴與跨專業的多方合作，才能真正協助走在復元旅途中的夥伴及家庭邁向穩定復歸與自立。

露德協會表示，將持續推動愛滋及藥癮家庭支持服務，讓受助朋友與家人擁有穩固的支援系統；並在地社區照顧網絡建構，串聯朝露治療性社區與藥癮減害自立宿舍，提供更完善的照顧機制。

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此外也將深耕減害社區處遇，協助毒防、心理衛生與社會安全網服務，關注多元性別平等、共病照顧及愛滋與藥癮的相關專業處遇知能，服務偏鄉與資源匱乏地區，確保社會福利資源能夠真正觸及最需要的民眾。

露德協會表示，花東地區幅員遼闊，醫療與社會資源分配尚不均，社會福利資源亦不易送達，弱勢族群往往面臨孤立無援的困境，減害復元中心秉持「減害為先，復元為重」理念，透過與在地社群緊密合作，提供受助者穩定支持，陪伴他們逐步找回生活的信心與希望。（編輯：陳政偉）1140218

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