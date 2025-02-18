卜蜂鄭武樾：川普美國優先 看好玉米黃豆與肉品價格

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（中央社記者何秀玲台北18日電）雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾今天表示，美國總統川普上任後的「美國優先」原則，可以想見玉米和黃豆價格將越來越好，台灣飼料價格本週每公斤將小漲新台幣0.4元，加上桃園肉品分切廠今年7月啟用，今年卜蜂營運有望比去年好。

同時，美國蛋價因禽流感飆漲，台灣也開始出現禽流感疫情，鄭武樾認為，台灣蛋價應不至於像美國一樣出現價格失序，只是目前產銷價差過大，蛋農的收購價應該要調高，必須有適當利潤給農民。

卜蜂今天舉辦媒體交流會，鄭武樾分析，川普上任後希望美國再次偉大，且川普選舉時都需要農民支持，目前整體來看，玉米與黃豆價格都向上走，大宗物資價格處於高價位，希望能維持一段時間。

以玉米來說，從每公斤超過8元到現在上漲至9.2元，黃豆也從每公斤逾10元上漲至12.5元，價格都往上提高，鄭武樾估計，台灣本週飼料每公斤將提高0.4元。

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談到卜蜂今年營運展望，鄭武樾說，桃園肉品廠已完工，正申請執照，將在7月左右啟用，估計1年可望貢獻營收新台幣30億元；另外飼料廠增加雲林廠，產量1年約1萬多噸，主要供應自養的肉雞跟豬，有望逐步增加產量。

至於台灣蛋價，鄭武樾表示，蛋農被收購價一顆僅3至5元，到了後端通路卻賣一顆10元，蛋農拿不到應得利潤，蒙受損失後就會減少飼養，甚至有人想收掉不做，進而導致台灣蛋品數量減少，未來恐怕會再衍生出缺蛋問題；他認為，蛋農的收購價應該要調高，必須有適當利潤給農民。（編輯：林淑媛）1140218