台灣高鐵邀學子發揮創意 提升旅遊市場吸引力

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣高鐵公司今年首度參加全國大專院校商業個案大賽（ATCC），邀請全國青年學子發揮創意，讓「高鐵旅遊」更好玩。

台灣高鐵今天發布新聞稿，今年首度參加ATCC競賽，將以「高鐵旅遊」為主題，邀請全國青年學子發揮創意、展現活力。藉由參賽學生的年輕視角與客觀立場，找尋讓「高鐵旅遊」更好玩、更超值，更值得一玩再玩的方式，讓「搭高鐵．遊台灣」成為國民旅遊的首選。

台灣高鐵表示，高鐵從旅運服務出發，攜手各地優質飯店、交通同業及具在地特色的商家，致力提升國民旅遊內涵與品質，希望發揮「高速．慢活」運具優勢，讓旅客透過高鐵的快速便利，擁有更多時間享受旅程；同時藉由異業結盟，為旅客創造更多專屬優惠，讓每一次旅程都充滿驚喜與感動。

台灣高鐵期盼藉由新世代青年的破框思維，提升高鐵在國內旅遊市場的吸引力及選擇度。讓「高鐵旅遊」的核心價值「快快抵達，慢慢玩」，進一步獲得年輕客群的認同。

台灣高鐵多年來引領國民旅遊風潮，攜手國內各大旅行社、旅宿與租車業者，推出多元豐富的「高鐵假期」旅遊套裝行程；針對喜歡自行組裝產品的旅客，也推出「飯店聯票」、「國旅聯票」等旅遊產品，結合飯店、門票、體驗、交通即可享有高鐵車票的加購優惠。

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ATCC競賽自2003年起舉辦，至今邁入第22屆，累計超過125家知名企業、公部門及NPO（非營利組織）參與，並吸引來自全國140多所大專院校、超過4.6萬名學子參賽；今年ATCC除台灣高鐵公司外，另有華碩、遠傳電信、新北市政府及林堉璘宏泰教育基金會等共同參加。

ATCC競賽採「企業出題、學生作答」形式，透過真實議題帶動充滿挑戰的競賽氛圍，並經由初賽、複賽及總決賽等環節，激發學生的創新思維與問題解決能力。每年僅約2%隊伍能進入總決賽，冠軍隊伍將獲得新台幣20萬元獎金，被許多青年學子視為殿堂級的商業模擬競賽。（編輯：張雅淨）1140219