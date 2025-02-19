北科大學生影片解答酒醉行為 奪科普創意松金獎

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（中央社記者陳至中台北19日電）台北科技大學互動設計所學生陳郁臻、黃宥喬參加第二屆「Open Call科普創意松」短片競賽，以「酒醉謎之行為大解答」剖析酒精對人體生心理影響，奪得科學影片類大專組金牌。

北科大今天發布新聞稿，陳郁臻、黃宥喬組成的「醉近很忙」隊伍，近日從全國460件作品中勝出。片長12分鐘的影片改編4個真實案例，結合動畫論述「斷片」與酒後嘔吐、大哭、突然變成「語言大師」等情況的科學原理，倡導健康與飲酒平衡。

黃宥喬表示，創作靈感來自親身生活觀察，她們發現很多人「喝酒」後，會做出各種匪夷所思的事情，這些使用者行為其實背後都有科學原理，值得探討。

陳郁臻負責逐格2D動畫圖像設計，她提到，這次影片首次嘗試縮時繪圖，並以手繪動畫，讓畫面更具吸引力，也更自由地呈現各種誇張的醉酒行為。

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團隊指出，在短影音當道的時代，能讓大家看完一部較長的影片是非常困難的，希望用輕鬆有趣的方式，讓大家願意看、願意互動分享科普知識。

指導老師黃儀婷表示，學生從決定報名到作品繳交截止時間，只有短短兩週，兩人為了確保影片內容的科學正確性，用心查找文獻、關注資訊視覺化，來達到傳播說服力，展現累積的企劃、繪圖專業、音效與影片剪輯能力。（編輯：李淑華）1140219