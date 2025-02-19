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強化農作物用藥安全 質譜快檢行動檢測車擴增3台

2025/2/19 13:49
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（中央社記者楊淑閔台北19日電）農糧署今天表示，攜手農藥所打造的「質譜快檢行動檢測車」機動性高，1小時內就能完成檢驗，截至去年有2台，已檢測5288件，今年將擴增3台，可導入植物診療師協助農民精準用藥。

為再強化農作物農藥殘留符合標準，農業部農糧署發布資訊指出，與農業藥物試驗所合作打造的「質譜快檢行動檢測車」，將再擴大運作規模。

農糧署主秘陳啓榮說，已規劃再增設3台「質譜快檢行動檢測車」，將在今年陸續建置完成，分別由台灣大學、嘉義大學及東華大學營運。

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陳啓榮指出，除進行即時檢驗，也會結合學術機構專業資源，提供農作物農藥殘留檢驗不合格的農民診斷輔導服務；也可導入植物診療師，隨車協助農民精準用藥，提升農產品的食用安全。

農糧署表示，截至去年已建置2台「質譜快檢行動檢測車」，累計完成5288件農作物農藥殘留檢驗，此車如同一台移動的實驗室，可節省農民樣品運送時間，且1小時內可完成檢驗。農民及農民團體可上「質譜快檢行動檢測車預約平台」瞭解資訊。（編輯：張雅淨）1140219

#台灣大學
#陳啓榮
#農業部
#農糧署
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