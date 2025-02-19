麻疹霍亂阿富汗日常 成大醫郭郁欣援助半年見證困境

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（中央社記者張榮祥台南19日電）在醫療制度完善的台灣，很難想像麻疹、霍亂、破傷風是日常，不少孕婦送醫時已快喪命；成大醫院急診部醫師郭郁欣去年就是踏進這樣國度，在阿富汗援助半年，見證當地醫療困境。

36歲郭郁欣雙親都是台灣人，但她在巴拉圭出生成長，高中畢業後，才回台灣就讀成功大學醫學系，且在成大醫院接受完整訓練後升任急診部主治醫師，一度在衛生福利部雙和醫院任職，且在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發時，曾到馬紹爾群島馬久羅醫院支援3個月。

郭郁欣返回台灣後，重回成大醫院，2023年加入無國界醫生（MSF），去年6月前往阿富汗海曼德（Helmand，另譯赫爾曼）首府拉什卡加（Lashkar Gah，另譯拉什卡爾加），在布斯特省立醫院（Boost Hospital）擔任急診科醫生及醫療行動經理，完成半年醫療援助任務，今年1月才回到台灣。

郭郁欣在阿富汗布斯特省立醫院的工作不少，包含臨床診療、急診、加護病房巡診、行政管理，還要協助醫療團隊訓練，參與基本救命術、急重症照護、重大創傷處理、戰術止血帶等急救演練及火災演習。

布斯特省立醫院是拉什卡加地區少數免費醫療機構，但當地醫療資源極度匱乏，許多病人需要跋涉數小時才能獲得醫療照護；相較於成大醫院急診部非春節期間每天平均就診量約200人至300人，布斯特醫院每天急診高達1000人，須緊急處理約500人，其中7成是婦女與兒童。

相較於台灣完善醫療健保制度，阿富汗醫療困境顯而易見，也導致一幕幕無奈心酸悲劇。郭郁欣印象最深刻的是一名男子遭毒蛇咬傷，送到急診時明顯出現神經毒症狀，傷處腫脹、發燒、冒冷汗、意識不清、呼吸窘迫及心律不整等，但因缺乏蛇毒血清與呼吸器而呼吸衰竭去世，陪伴在旁5歲兒子還不明白發生什麼事。

郭郁欣說，麻疹、破傷風、霍亂等疾病是急診日常，不少人營養不良，3個月嬰兒體重僅1.5公斤，讓人難以想像，連女性醫療也極為困難；阿富汗女性不能自由接受教育、就業或獨立外出，不少孕產婦無法定期接受產檢，當她們被送到醫院時，有些人已出現嚴重併發症或大量出血，危在旦夕。

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郭郁欣表示，阿富汗實施性別分隔制度，在當地醫療體系中，婦女只能仰賴女性醫療人員提供服務，加上女性接受醫學教育機會減少，讓女性醫護人員更缺乏，女性醫療障礙將更嚴峻。

不過，無國界醫生醫療準備充分，讓郭郁欣抵達阿富汗後，得以發揮急診專才。她說，以後若有機會，她還會再到貧困國家貢獻所長，為身處人道危機的人們獻出一己之力。（編輯：陳仁華）1140219