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台藝大音樂系打造T-POP 夜間部轉型流行音樂育才

2025/2/19 16:58
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）台藝大今天表示，流行音樂是最具國際競爭力及感染力的文化產業；南韓「K-POP」音樂風靡全球，音樂系夜間部為培育人才，3月轉型為流行音樂進修學士班，盼打造台灣「T-POP」。

台灣藝術大學校長鐘世凱今天在記者會表示，學校將邁入70週年，作為國內藝術教育的領頭羊，音樂系將轉型為流行音樂人才培育基地，不僅翻轉台灣高等音樂教育的歷程，也是音樂產業的福音。

音樂學系主任黃荻表示，南韓「K-POP」音樂風靡全球，看見社會的需求及政府扶植流行音樂文化的政策，音樂系夜間部3月將轉型為「流行音樂進修學士班（夜間部）」，以培育優秀人才，打造屬於台灣的「T-POP」，未來在國際發光發熱。

她說，進修學士班將以流行音樂為主軸，仍以古典音樂為基礎，只要有熱忱向學的心，即使是阿公、阿嬤等熟齡人士都可以報名圓夢。

在課程上，黃荻告訴中央社記者，邀音樂系客座教授，前高雄流行音樂中心執行長李欣芸規劃，以古典音樂為扎根基礎，輔以爵士、電子、世界音樂等課程，供學生選修。

另將邀業界音樂製作人、金獎主持人、詞曲作家、錄音師及藝術總監擔任業師。黃荻說，已與由台北流行音樂中心等簽約，將來學生可實習、觀摩，累積實戰經驗，規劃未來音樂職涯發展藍圖。

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李欣芸致詞說，音樂系轉型是新的局面，讓學子不再只是關在琴房的學習者，讓學校成為跨域學習的樂園。期盼培養流行音樂代表人物，取得華語圈、亞洲、與國際市場的版圖。

校方表示，3月6日至18日受理獨立招生報名，5月考試，將於9月入學，夜間授課，畢業生授予音樂學士學位文憑。（編輯：林恕暉）1140219

#南韓
#台北流行音樂中心
#李欣芸
#K-pop
#台灣藝術大學
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