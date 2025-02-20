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高鐵董事長鄭光遠：首要任務新世代列車營運準備

2025/2/20 16:22
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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台灣高鐵公司董事會昨天推選鄭光遠為董事長。鄭光遠今天在寫給員工的信中提到，他將以董事長兼總經理身分繼續與大家一起打拚，首要任務是做好新世代列車的各項營運準備。

鄭光遠在信中向每一名高鐵人員表達感謝，他衷心期盼大家共同繼續為台灣高鐵的永續與美好一起努力。

鄭光遠提到，首要任務是做好新世代列車的各項營運準備及旅客最關心的疏運工作，並持續提升服務品質、提高運能，滿足旅客多元的需求。持續為旅客創造優質、安全的旅運服務及更多貼心、美好的感動。

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鄭光遠表示，他將繼續傾聽、深入了解員工對公司的各種期待，讓台灣高鐵成為更公平、友善的職場，並給予更多元的發展機會，讓大家不只能安心工作，更以身為台灣高鐵一分子為榮。

台灣高鐵於2023年3月董事會通過新列車採購案，同年5月與日立東芝聯盟（Hitachi Toshiba Supreme Consortium, HTSC）簽採購合約，將採購12組（144節車廂）台灣高鐵新世代列車，以日本新幹線N700S車種為參考車型，預計2026年起陸續交車，2027年正式投入營運。（編輯：管中維）1140220

#台灣高鐵
#鄭光遠
鄭光遠
高鐵董事會通過推選 鄭光遠任董事長高鐵代理董事長鄭光遠真除 19日董事會確認
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