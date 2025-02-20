培育台灣諾貝爾得主 台大校長：人才需長期養成

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（中央社記者許秩維宜蘭20日電）國科會主委吳誠文今天表示，台灣至今還沒有培育出自己的諾貝爾獎得主。台灣大學校長陳文章認為，重點培育人才需長期養成，並協助他們進入各種重要學術組織。

114年全國大專校院校長會議今天在宜蘭大學舉行，國家科學及技術委員會主任委員吳誠文報告時提及，台灣經濟實力已經是世界20多名，但幾十年努力下來，台灣自己卻連一個諾貝爾獎得主都沒有，實在丟臉，大學端也應該思考到底出了什麼問題。

教育部長鄭英耀在下午記者會中指出，教育部現已推動高教深耕計畫，鼓勵各校多元發展，未來也會再加碼，如果大學系所或學科能進入全世界百大或50名內，將另外加碼經費；教育部也期待大學訂定鼓勵創新的辦法，例如鼓勵教師帶職帶薪創業，或是跟法人或產業雙主聘等，希望透過各項創新作法，讓台灣早日培育出諾貝爾獎得主。

陳文章提到，觀察諾貝爾獎得主較多的國家，以美國為例，有很好的環境吸引學者去研究及創新，日本則針對某些課題長期支持；但台灣計畫的期程不夠長，也會隨時代變化而有不同調整。

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陳文章指出，台灣的教授很多都是個體戶，應該要協助他們進入各種重要學術組織，並與諾貝爾獎得主有更多互動，當獲得國際學術大獎的國際科學院士的台灣學者變多，台灣產生諾貝爾獎得主的可能性也會變高。

想培育出諾貝爾獎得主，陳文章建議，從攬才開始就要系統性培育，因應不同階段給予適當且長期支持，研究團隊也要有一定規模；教育部推動的計畫，指標不應太過量化，重點培養的領域和人才要有不一樣的作法，重點培育人才需要長期養成且研究團隊需有較大規模。（編輯：管中維）1140220