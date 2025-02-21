中油澎湖油庫漏油污染地下水改善有成 解除列管

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）中油澎湖油庫發生漏油事件導致地下水受污染，後經公告，於107年12月列為地下水污染整治場址，環境部今天表示，該場域已於12日解除列管，地下水污染已有效改善。

中油澎湖油庫發生漏油事件，外漏汽油量約63公秉（6.3萬公升），污染土地面積約0.8公頃，當時根據地下水水質採樣檢驗結果有多項物質超標，包含總石油碳氫化合物、苯、甲基第三丁基醚、萘等。

環境部今天發布新聞稿表示，107年12月10日時將該場域列為地下水污染整治場址，要求中油公司依規定提出整治計畫，執行期間由地方環保局邀集專家學者定期召開會議，監督計畫執行進度。

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環境部說，經過4年多的努力，確認污染物濃度已降至管制標準以下，因此正式解除列管，這也是今年第1個成功解除列管的離島大型油品污染整治案例。

環境部強調，受污染環境要恢復原來的樣貌，需要耗費大量時間、人力與金錢，土壤及地下水污染如果不及時處理，可能會擴散並加深其影響範圍，甚至危害環境和人類健康，提醒事業單位務必落實管理，增強預防意識以防範污染發生。（編輯：陳政偉）1140221