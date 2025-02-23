冷氣團南下 北部、東北部濕冷

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（中央社台北23日電）氣象署表示，今天另一波大陸冷氣團挾帶更潮濕的冷空氣南下，北部及東北部降雨機率高，普遍為濕冷天氣，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢持續，有局部大雨發生機率，東部、東南部及馬祖也有局部短暫雨。

中央氣象署表示，其他地區及澎湖大致維持多雲到晴，中部山區及金門會有些零星降雨。

氣溫方面，早晚偏冷，中部以北、東北部及澎湖低溫攝氏13、14度，其他地區15到17度，金門11度，馬祖8度；白天北部、東北部及澎湖、金門溫度上升有限，高溫16至18度，其他地區約21至24度，南部局部地區可達到25、26度，馬祖高溫10度。

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氣象署提醒，東北風偏強，台南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

氣象署指出，下午起風力再增強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，新北、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門有長浪發生機率，海邊活動注意安全。（編輯：張雅淨）1140223