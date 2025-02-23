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闖關遊戲學母語 教育部辦推廣市集促進日常使用

2025/2/23 17:24
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（中央社記者許秩維台北23日電）為促進母語日常使用，教育部今天舉辦響應2025世界母語日活動，除了名人講座，還有大家來說母語推廣市集，讓民眾透過遊戲闖關學母語，體驗台灣多元的母語文化魅力。

教育部今天發布新聞稿指出，響應聯合國將2月21日定為世界母語日，並提升民眾母語傳承意識，教育部舉辦響應2025世界母語日活動，包含「語」名人相遇與談講座、大家來說母語推廣市集、聽見島嶼的聲音分享舞台等活動。

「語」名人相遇與談講座邀請阮劇團團長蔡明純、金音創作獎最佳創作歌手葉穎及金曲獎最佳原住民語歌手Ilid Kaolo（以莉高露）分享傳承推廣母語的初心，以及以母語創作的經驗，例如Ilid Kaolo為讓孩子學習族語，舉家搬到東海岸原住民部落，向族人耆老學習族語，期盼喚起更多年輕世代珍視自身母語。

另外，教育部也於台北文創B1辦理「大家來說母語推廣市集」，邀請8組母語推廣團體、台灣圖書館、科學教育館，設計母語闖關活動，如諺語猜猜看、客家柿染、手語牌卡、16族招呼語等互動關卡，讓民眾闖關集點換母語紀念品。

教育部提到，今年串聯所屬館所及各縣市公共圖書館，一同響應世界母語日，自2月起全國各地多元母語學習活動輪番登場，包含本土語言導覽、說故事活動、主題特展或書展、母語錄音體驗等。

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國家圖書館自2月15日起辦理「紙視台灣－地圖主題資源展」，結合影音及台灣台語互動遊戲說明古地名，提升民眾的母語認知。

科學工藝博物館除了辦理台灣台語、台灣客語「故事魔法屋」活動，更以台灣台語進行特展導覽解說，讓小朋友透過聽故事、聽導覽，學習本土語言。（編輯：管中維）1140223

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