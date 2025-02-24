桃竹苗等5縣市低溫特報 新北五股清晨9.5度

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象署今天發布低溫特報，新北、桃竹苗、金門防攝氏10度以下低溫，清晨以新北五股9.5度最冷。氣象專家吳德榮說，冷氣團持續至明天清晨、白天起回溫，尤其28日至3月3日將大幅回暖。

中央氣象署發布低溫特報，今天至明天清晨大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚冷。新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率。

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市五股區9.5度，基隆市七堵區、新竹縣湖口鄉、苗栗縣三灣鄉皆為10.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明晨北台灣偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫仍在10度以下。今天大台北、東半部仍有局部短暫雨，西半部晴時多雲。

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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天白天起至3月3日暖氣團逐漸增強，各地大多為舒適、微熱，易起霧的天氣；尤其2月28日至3月3日更有大幅回暖趨勢。

吳德榮指出，26日雖有中層水氣通過，雲量稍增、局部地區偶有零星飄雨現象，但機率偏低。3月4日有鋒面通過、冷空氣南下，天氣才有大幅轉變，不過最新各國模式模擬顯示，這波鋒面的結構、冷空氣的強度，皆有明顯差異，可見不確定性很大，應持續注意模式的調整。（編輯：張雅淨）1140224