冷氣團影響 新北竹苗早晚防10度低溫

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（中央社台北24日電）氣象署表示，大陸冷氣團影響，今天各地早晚偏冷，西半部、東北部及澎湖低溫約攝氏11至13度，新竹、苗栗及新北有局部10度以下低溫發生機率，花東約14、15度，金門10度、馬祖7度。

中央氣象署表示，白天北部、東北部、東部及澎湖、金門、馬祖持續偏冷，馬祖高溫10度，桃園以北、宜蘭及澎湖約14、15度，低溫持續時間長；竹苗、花蓮及金門高溫16、17度，中南部及台東則約20至24度。

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氣象署指出，今天水氣逐漸減少，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北、桃園及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署提醒，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，新北、東半部沿海空曠地區及基隆北海岸、金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生機率，海邊活動注意安全。（編輯：張雅淨）1140224