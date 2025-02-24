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讓台灣原民文化接軌國際 中山大學開設原住民族專班

2025/2/24 14:20（2/24 14:46 更新）
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國立中山大學114學年度成立「國際跨域學士學位學程原住民族專班」，盼培育具備跨領域專業知識與國際視野的原住民族人才。（國立中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月24日
國立中山大學114學年度成立「國際跨域學士學位學程原住民族專班」，盼培育具備跨領域專業知識與國際視野的原住民族人才。（國立中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月24日
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）為培育具備跨領域專業知識與國際視野的原住民族人才，國立中山大學114學年度成立「國際跨域學士學位學程原住民族專班」，希望為原住民族學生提供全新學習經驗。

國立中山大學西灣學院114學年度成立「國際跨域學士學位學程原住民族專班」，是專為原住民族學生打造的學士學位學程；114學年度招收25名對原住民族文化、地方創生、國際交流等議題有興趣的原民學生。

入學審查包含學生英文能力證明、高中學習成果報告等。西灣學院今天發布新聞稿表示，期待此項創新國際跨域原民專班，為原住民族學生提供全新學習經驗，並打造台灣原住民族文化與國際接軌平台及培育基地。

此外，專班提供專業證照抵免學分的管道，學生可持原住民族語言認證證書申請抵免學分，專班也鼓勵學生前往海外進修或參與國際事務；另外，學生也可修習跨校課程，在學習過程中靈活規劃跨領域專業。

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西灣學院院長王宏仁表示，專班核心宗旨在於透過跨領域學習，培養原住民族學生國際視野與專業技能，並提供多元發展機會；學生在入學後將有1到2年探索時間，尋找適合自身發展方向。

課程設計結合傳統原民文化知識、現代學科及全球化趨勢，涵蓋社會學、文化研究、科技趨勢、環境永續與國際事務等多元範疇，期望學生在完成學業後，具備跨學科背景及實際解決問題的能力。（編輯：陳仁華）1140224

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