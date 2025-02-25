氣象署：本週易有霧、逐日回溫 228連假偏暖

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署今天表示，本週氣溫逐日回暖、早晚偏涼，228連假期間中部以北高溫可回升至攝氏25、26度，預估3月4日才有冷空氣南下，明顯降溫；另外也提醒西半部全天、基隆北海岸、東半部易有霧。

中央氣象署簡任技正伍婉華今天在天氣說明會中表示，今天白天強烈大陸冷氣團減弱，本週逐漸回暖；特別提醒「霧」會是末來一週很重要的課題，本週西半部地區整天，基隆北海岸、東半部的夜晚清晨也容易有霧，影響能見度。

伍婉華表示，今天白天各地天氣穩定，東半部地區、恆春半島有零星降雨；今晚起至27日隨著華南雲系東移，台灣各地雲量增多，主要以中部以北、東半部、金馬地區易有局部零星短暫雨。

伍婉華指出，228連假期間水氣更少，各地天氣都是多雲到晴，偶有陽光露臉，花東地區、恆春半島有零星短暫雨；3月3日起鋒面南下，北部、東北部轉有局部短暫雨。

溫度方面，伍婉華說，今天清晨金馬地區低溫都在10度以下，本島平地最低溫為苗栗三灣9.6度。隨著北方冷高壓減弱，各地逐漸回溫，228連假期間有南方的暖空氣移入，溫度會進一步回暖。

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伍婉華表示，今天宜花地區高溫約19度，其他地區為22、23度，接著逐日回升，預估228連假期間，南部高溫28、29度，中部以北、台東25、26度，宜花約24度；本週各地早晚仍偏涼，低溫約14至17度。

伍婉華提醒，一直到3月3日都會持續回暖，然而3月4日鋒面及冷空氣接力南下，氣溫降幅明顯，氣象署會持續觀察。（編輯：陳政偉）1140225