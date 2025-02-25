加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣爭最後晉級機會 王博玄打1棒、高宇杰指定打擊
首頁 / 生活

逐日回暖3/3高溫上看30度 3/4鋒面到明顯轉涼

2025/2/25 17:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署今天表示，本週氣溫逐日回暖，持續至3月3日，高溫上看攝氏30度，228連假天氣相對穩定，偶有陽光露臉；3月4日鋒面及東北季風南下，北部白天高溫降至約18到20度，降溫明顯。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天白天各地回溫，預估228連假期間有南方的暖空氣移入，氣溫會進一步回暖，南部高溫28、29度，中部以北、台東25、26度，宜花約24度；各地夜晚清晨仍然偏涼，低溫約14至17度。

張竣堯指出，溫暖的天氣會持續至3月3日，白天普遍高溫約25至30度，低溫18至20度；然而3月4日有鋒面及東北季風南下影響，北部高溫降至18到20度，體感降溫幅度很明顯，入夜後各地低溫約14至16度，預估這波冷空氣持續影響至3月7日，後續會持續觀察。

降雨方面，張竣堯表示，今晚起至27日隨著華南雲系東移，台灣各地雲量增多，降雨並不明顯，僅中部以北及東半部地區有零星短暫雨；228連假水氣更少，各地偶有陽光露臉，花東、恆春半島有局部零星短暫雨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張竣堯說，3月3日鋒面接近，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部及宜蘭地區逐漸轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

張竣堯提醒，今晚起至3月3日霧的影響明顯，西半部地區整天，基隆北海岸、東半部的夜晚清晨也容易有霧，影響能見度。（編輯：李亨山）1140225

張竣堯
新北桃竹苗6縣市低溫探10度 25日白天迅速回溫未來一週2波冷氣團先濕後乾 週末防局部10度低溫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：