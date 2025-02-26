Visa調查：春節民眾赴日韓刷卡占境外消費過半

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（中央社記者羅元駿台北26日電）民眾赴日韓旅遊熱，根據Visa調查發現，春節期間台灣民眾赴日韓的刷卡消費金額占整體跨境超過5成；旅遊地點也不侷限東京、大阪等大城市，而轉向山口、新潟等地，其中在赴日前10大線上消費場景中，交通類支出排名第1。

Visa台灣（台灣威士卡）今天發布新聞稿指出，根據「2025春節消費洞察」，日韓再度蟬連台灣旅客最愛旅遊地，合計消費金額占整體跨境消費超過5成。調查也發現，台灣旅客從傳統熱門城市擴展至新興旅遊地點，如山口、新潟等。

Visa台灣區總經理黃慧琴指出，電商、外送、遊戲到跨境旅遊在2025年春節期間皆強勁成長，交通類支出則是跨境旅遊中最大消費類別，顯示出數位支付的影響力。

根據Visa調查，台灣民眾在電商買年貨與點外送為餐桌加菜成春節消費主力，遊戲類別也為春節期間的熱門消費項目。

旅遊方面，Visa調查顯示，日本與韓國穩居台灣旅客最愛的海外旅遊目的地，民眾在日韓的信用卡簽帳金額合計占台灣跨境消費超過一半。Visa指出，旅日消費趨勢也有變化，台灣旅客的足跡已不再侷限於東京、大阪等大城市，而是旅遊更多特色地點。

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Visa進一步說明，日本山口縣憑藉壯麗的山海景觀，簽帳金額實現3位數成長，新潟則憑藉優質稻米、新鮮漁獲及清酒文化，讓簽帳金額年增達雙位數成長。

Visa補充，隨數位支付逐漸普及，台灣旅客在日本消費從傳統購物擴展至交通、娛樂等領域。春節期間台灣旅客赴日前10大線上消費場景中，交通類支出排名第1，包含交通卡、高鐵票與機票等場景。（編輯：張均懋）1140226