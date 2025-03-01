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台大推廣米龍藝術 探索道教儀式的當代新創作

2025/3/1 15:49（3/1 16:21 更新）
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「安龍多重奏：道教與創作」跨領域論壇1日在台北舉行，現場並安排米藝展演，由新竹太初玄清宮道長葉峻男（前左）製作米龍的龍身。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 114年3月1日
「安龍多重奏：道教與創作」跨領域論壇1日在台北舉行，現場並安排米藝展演，由新竹太初玄清宮道長葉峻男（前左）製作米龍的龍身。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 114年3月1日
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（中央社記者陳至中台北1日電）台灣大學與國科會等多個單位合作，今天在台北市西門町舉辦「安龍多重奏」活動，探索道教「安龍謝土」傳統儀式與當代藝術創作的結合。

今天是農曆2月初二土地公聖誕，也是傳統習俗中「龍抬頭」的日子。台大人文社會科學發展中心、國科會人文社會科學研究中心，於台北市樹心會館（西本願寺舊址）舉辦活動，邀請國內知名米龍藝術大師葉峻男、十鼓擊樂團執行長江逸芹、中央研究院院士李豐楙等人參與。

今天的活動中，特別安排難得一見的米龍現場製作展演。根據台大提供的資訊，米龍原是台灣北部正一派道壇「安龍謝土」科儀中的特色，在人們施工動土、破壞土地原有秩序後，會在廟宇落成的慶成醮典中舉行儀式，安鎮龍神並重建土地秩序。

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如今米龍的製作規模、舉行時機或精緻程度都有很大的改變，被廣泛運用於各種慶典中。台大人類學系特聘教授林瑋嬪表示，今天的活動是開春第一炮，跨領域學者和藝文團體一起透過表演藝術、音樂，共同譜出「安龍多重奏」。

林瑋嬪表示，今天的活動是人文社會科學發展中心打開學術殿堂的嘗試，安龍儀式在當代有越來越多新風貌，也很有生命力。但比起進香，安龍還不夠被認識，因此希望透過今天的活動，讓參與者都能用新的方式理解世界。（編輯：陳政偉）1140301

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台灣大學與國科會等單位合作主辦「安龍多重奏：道教與創作」跨領域論壇，1日在台北登場，現場並安排米藝製作展演，邀請與會眾人見證白米如何化為藝術作品「米龍」。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 114年3月1日
台灣大學與國科會等單位合作主辦「安龍多重奏：道教與創作」跨領域論壇，1日在台北登場，現場並安排米藝製作展演，邀請與會眾人見證白米如何化為藝術作品「米龍」。（台大提供）中央社記者陳至中傳真 114年3月1日
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