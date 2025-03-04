春假原民列車 3/5凌晨台鐵開放訂票
2025/3/4 15:26
（中央社記者李先鳳台東縣4日電）協助族人返鄉交通，民進黨籍立委陳瑩推動每年春假、7至8月及年底3個期間開設原民列車，至今邁入第10年，已成常態化營運；這次春假原民列車，5日0時起台鐵開放訂票。
陳瑩表示，原民列車推動至今，從北迴線加入南迴線、甚至紅眼列車（跨夜）、優化訂票系統、EMU3000加入運輸，不斷滾動式調整，提升族人返鄉交通的運輸品質，讓族人回部落更容易方便舒適。
今年春假原民列車開設時間從4月2日至4月7日，5日凌晨在台鐵網站開放訂票。
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此外，台東長濱、小港、成功（新港）、金樽等4個漁港，因去年康芮颱風重創後，造成多艘漁船及動力膠筏沈沒、毀損、翻覆等情形，陳瑩、民進黨立委莊瑞雄在颱風離境後，請農業部次長黃昭欽勘災，當時漁民反映在港漁船毀損的補助太低且多年未調整，經協調爭取下，農業部大幅增加漁船（筏）損失救助金額。
依據農業部統計，去年康芮颱風造成台東漁船（筏）災害，台東縣的成功、東河、長濱、綠島、台東（市）5鄉鎮共有90戶獲得協助。（編輯：郭諭儒）1140304
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