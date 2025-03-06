教部：因材網帳密未外洩 宣導勿於陌生網站輸個資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北6日電）媒體報導，一名台北市國小學童疑登入教育部建置的線上學習平台「因材網」，導致家長信用卡被盜刷。教育部今天表示，因材網帳密並未外洩，會加強宣導不要在陌生網站輸入個資。

多家媒體報導，台北市議員吳世正接獲家長反應，疑似孩子因材網的帳號密碼外洩，導致家長綁定Google帳戶的信用卡被盜刷。事後家長也得知，是孩子在校時，有同學分享了一個可以免費玩遊戲的網站，網站要求輸入因材網的帳號、密碼，未料卻是惡意的釣魚網站。

教育部今天發布新聞稿指出，並未接到家長或學校反應因材網帳密外洩情形，已請台北市教育局了解上述案件的具體情形，以釐清本案發生的原因。

教育部並解釋，因材網雖提供多種第三方驗證登入方式，但系統並無記錄任何第三方驗證的密碼，使用者無法利用因材網登入帳密，進一步存取Google帳戶所綁定信用卡資料。

透過 Google News 追蹤中央社

教育部也指出，家長與學生的因材網帳號雖為綁定關係，但仍為各自獨立的帳號，且並無權限查看另一人第三方驗證的密碼，因此，即使單方帳號因釣魚網站外洩，也無法因此得知綁定帳號的密碼或個資，請師生家長安心使用。

教育部表示，將以上述案例，發函請各縣市教育局處加強宣導資安素養教育，切勿在陌生網站輸入個資或帳號密碼等資訊。（編輯：李亨山）1140306