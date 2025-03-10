飯店搶寵物商機 贈毛孩迎賓禮、專船遊河

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北10日電）飯店業搶寵物商機，飼主不但可攜毛孩同房住宿，還有業者贈送包括飼料、零食、玩具等新台幣上千元毛孩迎賓禮，也有業者提供毛孩專屬船舶遊河。

與台北南港車站共構的台北六福萬怡酒店日前發布新聞稿，6月30日前，與乾杯集團旗下品牌「毛孩乾杯」合作，推出「毛孩乾杯住房專案」，搶攻毛孩出遊旅宿市場，專案內容可攜帶至多兩隻30公斤以下的犬或貓入住豪華雙床房，且假日不另收加價費用，每晚不到7000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

萬怡酒店表示，旅客於酒店官網「高鐵聯票專區」預訂專案，可用78折的價格加購高鐵車票，除旅客享酒店星級迎賓贈禮外，毛孩也有迎賓禮，除價值千元的「毛孩乾杯」商品，包含燉煮牛舌、凍乾牛舌餅、牛舌肉條、原肉凍乾等毛孩美食外，還有天然草本乾洗噴霧組、飼料、罐頭、零食及玩具。

花蓮理想大地酒店日前推出年度「毛孩旅行趣」住宿專案，除為毛孩準備飼料外，房內提供毛孩專屬備品，包括寵物毛巾、寵物床及毛墊、洗毛精與專屬寵物容器及尿墊、撿便袋，並提供毛孩專船服務，讓主人帶著寵物在飯店內專屬河道一同遊河，2個大人加1隻毛孩也是近7000元。（編輯：管中維）1140310