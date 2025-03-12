台北港新聯外道路環差過關 擬納新北空品維護區

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（中央社記者張雄風台北12日電）環評大會今天審查台北港新增聯外道路環差案。環委認為台北港空污問題嚴重，建議設為空氣品質維護區，管制大卡車、大貨車，新北市府認同，港務公司允配合辦理，建議補正通過。

環境部召開環境影響評估審查委員會第29次會議，審查「台北商港物流倉儲區填海造地計畫第五次環境影響差異分析報告（新增聯外道路）」及「台北港第二期工程通盤檢討（北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程）第三次環境影響差異分析報告」2案合併討論。

開發單位台灣港務股份有限公司基隆港務分公司表示，新增第二聯外運輸路線規劃全長約2194公尺，北側起點銜接台北港北碼頭物流倉儲區第一期道路，以高架型式跨北防波堤後，於北防波堤東側約100公尺處的台北港區範圍內平行北防波堤佈設，至南側以平面道路型式銜接至台61線橋下土地，再續接既有50公尺寬的臨港大道。

環評委員認為，因為台北港是一個封閉區域，建議設為空氣品質維護區，管制大卡車、大貨車，對區域空氣品質改善幫助很大，這也是建構台北港為綠色港口（Green Ports）的重要標的。

根據資料，新北市政府已於109年9月25日公告台北港為空氣品質維護區，行駛進出空品維護區的1、2期柴油車，如未取得1年內排煙檢驗合格紀錄，將依據違反空污法規定告發處分。

環境部解釋，雖然台北港已劃為空氣品質維護區，但此案新聯外道路範圍並未納入，且相較高雄港限制5期以上或具環保標章的大貨車才能進出，台北港仍有進步空間，因此仍需討論。

除了不少環委反映台北港空氣品質不佳外，會議主席、環境部長彭啓明表示，自己親身感受也是當地的確有空污問題，開發單位應該承諾更完整的改善。

港務公司回覆，設置空氣品質維護區「沒辦法馬上執行」，現在已經有進駐的廠商，要立即限制很困難，希望未來與地方政府協商、逐步推動。

閉門會議中，環委不滿港務公司只說「沒辦法」，因此堅持港務公司應配合新北市政府將此計畫新設道路納入新北市空氣品質維護區管制。最後建議此案補充修正後通過。

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對此，新北市府認同並強調會辦理空氣品質維護區設置，開發單位也允諾配合。

彭啓明向交通部喊話，當北部空氣品質不佳時，台北港若未加強管制會有責任，何不現在就處理；交通部是目的事業主管機關，也應該要負責。（編輯：管中維）1140312