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台蕉3號耐風詢問度增 蕉研所擴大供苗量能

2025/3/12 17:41（3/12 17:51 更新）
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香蕉研究所12日指出，正在研究育成新的矮性香蕉品種，而目前也有南投農民栽種「台蕉3號」，植株高度約220公分、抗香蕉黃葉病，農民表示可不用拿梯子爬高，務農時方便不少，最近詢問度增加。（香蕉研究所提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年3月12日
香蕉研究所12日指出，正在研究育成新的矮性香蕉品種，而目前也有南投農民栽種「台蕉3號」，植株高度約220公分、抗香蕉黃葉病，農民表示可不用拿梯子爬高，務農時方便不少，最近詢問度增加。（香蕉研究所提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年3月12日
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（中央社記者楊淑閔台北12日電）去年颱風多香蕉受損嚴重，價格變貴引發關注。台灣香蕉研究所長邱祝櫻今天表示「台蕉3號」為矮性抗病品種，耐風減損，已有農民栽種，最近詢問度增加，將擴大香蕉苗供應量能。

去年多颱，香蕉等水果產地嚴重受損，產量減少致價格變貴，持續引發關注，近日一度有立委在臉書發文買香蕉1斤新台幣100元，有人問她「是遇到詐騙嗎」。

台灣香蕉研究所所長邱祝櫻接受中央社記者電話訪問時指出，除了正在研究育成新的矮性香蕉品種，目前已有南投的老農在栽種「台蕉3號」，台蕉3號是民國89年推出，植株高度約220公分，具抗香蕉黃葉病特性，老農說不用拿梯子爬高，務農時方便不少。

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邱祝櫻表示，香蕉是草本、淺根作物，一般品種可以生長270至300公分，遭遇多次颱風易折斷、傾倒，去年多颱香蕉受損嚴重，台蕉3號矮性品種耐風，最近詢問度增加，目前每月約可提供500到600棵香蕉苗，預計半年內增加供應量到數千棵。

關於目前正在研發的香蕉新品種，她說，更矮、約僅200公分高。（編輯：李亨山）1140312

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