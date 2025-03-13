雲林以北、澎湖11縣市大雨特報 台中竹苗防大雷雨

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（中央社記者張雄風台北13日電）交通部中央氣象署今天上午更新大雨特報，雲林以北、澎湖等11縣市有局部大雨，台中、竹苗防大雷雨。

氣象署更新大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，雲林以北地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

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大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣。

此外，氣象署更新大雷雨即時訊息，台中市、新竹市、苗栗縣、新竹縣慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。（編輯：管中維）1140313