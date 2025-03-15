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杜微服務台鐵40年、任內通過票價調漲案 請辭想多陪家人

2025/3/15 19:29（3/15 20:31 更新）
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杜微（前右）2023年12月31日晚間在台北車站親手卸下「交通部台灣鐵路管理局」的招牌，準備迎接嶄新一年以及「國營台灣鐵路股份有限公司」正式營運。（中央社檔案照片）
杜微（前右）2023年12月31日晚間在台北車站親手卸下「交通部台灣鐵路管理局」的招牌，準備迎接嶄新一年以及「國營台灣鐵路股份有限公司」正式營運。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部今天證實，國營台灣鐵路股份有限公司董事長杜微請辭，仍待行政院核定。杜微告訴中央社記者，他想多留時間給家人。

杜微說，他大學時就到台鐵實習，畢業後考進台鐵，服務台鐵已40年，他滿65歲了，之前花太多時間在公務，他想多留時間給家人。

杜微民國49年3月生，就讀國立成功大學交通管理科學系；在成大唸書時，就到台鐵實習，畢業考進台鐵，在台鐵服務期間取得國立台灣大學政治學系碩士，110年4月，由台鐵副局長升任局長。

台鐵原本為公家機關型態，長年嚴重虧損，110年4月發生太魯閣號事故後，政府積極推動台鐵改革，台鐵公司於113年元旦掛牌，杜微成為最後一任台鐵局長，也是首任台鐵公司董事長。

杜微在台鐵公司成立前夕接受中央社專訪時說，有信心讓原本負債累累的台鐵能夠華麗轉身，115年不再有短期債務，117年可獲利。

台鐵113年虧損近新台幣138億元，是歷史新高，列車準點率93.5%，未達預期97%，杜微認為是配合政策因素及天災影響。

不過，台鐵30年未調整的票價，不但獲董事會通過，在交通部費率委員會的審議也過關，就待行政院核定後實施。交通部認為，在票價調漲上的努力，杜微功不可沒。

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杜微請辭一事，台鐵內部已傳了好幾天，之前向交通部求證，都說無所知悉，今天上午有媒體披露傳聞，交通部下午主動證實，並說杜微以生涯規劃請辭，交通部極力挽留，杜微辭意仍堅。

為維持台鐵公司運作與穩定，交通部擬由交通部次長伍勝園暫代台鐵公司董事長。（編輯：陳政偉）1140315

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台鐵公司董事長杜微（中）以生涯規畫因素為由突然請辭，他15日下午在台北車站出席唐氏症基金會活動，面對媒體僅願談與活動相關議題，對請辭一事並未多說。圖為杜微向現場與會來賓揮手致意。中央社記者翁睿坤攝 114年3月15日
台鐵公司董事長杜微（中）以生涯規畫因素為由突然請辭，他15日下午在台北車站出席唐氏症基金會活動，面對媒體僅願談與活動相關議題，對請辭一事並未多說。圖為杜微向現場與會來賓揮手致意。中央社記者翁睿坤攝 114年3月15日
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