杜微服務台鐵40年、任內通過票價調漲案 請辭想多陪家人

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部今天證實，國營台灣鐵路股份有限公司董事長杜微請辭，仍待行政院核定。杜微告訴中央社記者，他想多留時間給家人。

杜微說，他大學時就到台鐵實習，畢業後考進台鐵，服務台鐵已40年，他滿65歲了，之前花太多時間在公務，他想多留時間給家人。

杜微民國49年3月生，就讀國立成功大學交通管理科學系；在成大唸書時，就到台鐵實習，畢業考進台鐵，在台鐵服務期間取得國立台灣大學政治學系碩士，110年4月，由台鐵副局長升任局長。

台鐵原本為公家機關型態，長年嚴重虧損，110年4月發生太魯閣號事故後，政府積極推動台鐵改革，台鐵公司於113年元旦掛牌，杜微成為最後一任台鐵局長，也是首任台鐵公司董事長。

杜微在台鐵公司成立前夕接受中央社專訪時說，有信心讓原本負債累累的台鐵能夠華麗轉身，115年不再有短期債務，117年可獲利。

台鐵113年虧損近新台幣138億元，是歷史新高，列車準點率93.5%，未達預期97%，杜微認為是配合政策因素及天災影響。

不過，台鐵30年未調整的票價，不但獲董事會通過，在交通部費率委員會的審議也過關，就待行政院核定後實施。交通部認為，在票價調漲上的努力，杜微功不可沒。

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杜微請辭一事，台鐵內部已傳了好幾天，之前向交通部求證，都說無所知悉，今天上午有媒體披露傳聞，交通部下午主動證實，並說杜微以生涯規劃請辭，交通部極力挽留，杜微辭意仍堅。

為維持台鐵公司運作與穩定，交通部擬由交通部次長伍勝園暫代台鐵公司董事長。（編輯：陳政偉）1140315