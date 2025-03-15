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台鐵董事長杜微請辭 交通部次長伍勝園暫代職務

2025/3/15 15:38（3/15 15:55 更新）
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台鐵董事長杜微以生涯規劃因素突然請辭。（中央社檔案照片）
台鐵董事長杜微以生涯規劃因素突然請辭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜、汪淑芬台北15日電）國營台灣鐵路股份有限公司董事長杜微以生涯規劃因素突然請辭，他今天出席唐氏症基金會活動，面對媒體僅願意談與活動相關議題，對請辭議題不願多談，「今天不適合。」

交通部人士今天告訴中央社記者，國營台灣鐵路股份有限公司董事長杜微以生涯規劃因素突然請辭，交通部一直希望杜微留任並極力慰留，但杜微堅辭。

唐氏症基金會今天在台北車站舉行「321創造我們的世界」特展記者會，杜微今天在請辭董事長訊息曝光後現身參與活動。

不過，對於媒體詢問請辭一事，杜微僅表示，若要談唐氏症相關活動可以，但其他議題「今天不適合」，不願意多談。

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此外，相關人士表示，請辭案已報到行政院，一旦核定，為維持公司運作與穩定，傾向由交通部次長伍勝園暫時代理台鐵公司董事長，稍早稱可能由交通部次長陳彥伯暫代為口誤。

杜微民國49年3月生，國立成功大學交通管理科學系學士、國立台灣大學政治學系碩士，從台鐵管理局實習員做起，是最後一任台鐵局長及首任台鐵公司董事長。（編輯：陳政偉）1140315

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交通部次長伍勝園。（中央社檔案照片）
交通部次長伍勝園。（中央社檔案照片）
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