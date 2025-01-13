台鐵客運量創新高 最快115年現金流轉虧為盈

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（中央社記者余曉涵台北13日電）台鐵公司化後，首年預估虧損新台幣120億元。台鐵說，去年平均每日客運人數64.77萬人次，突破歷年高峰，在營收上預估最快民國115年現金流可轉虧為盈，117年會計帳轉虧為盈。

台鐵今天舉行記者會，報告公司化1週年後相關數據。台鐵總經理馮輝昇表示，台鐵113年平均每日客運人數64.77萬人次，比112年增加7.8%，突破歷年高峰；客運收入174億元，比112年增加7.01億元。

附屬事業方面，馮輝昇指出，113年附屬事業營收為46.44億元，比112年增加9.3%。不過截至去年11月，台鐵公司化首年預計虧損120億元，但最後仍要看決算數字。

此外，根據台鐵113年配合執行政策因素概算表，台鐵配合政策共9大項，包含運價未能依公式合理調整（含折舊）、無法反映成本，以及依職工福利金條例規定創立資本額提撥職工福利金等共157億元。

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馮輝昇指出，今年本業收入以196.18億元為目標，附業收入以57.74億元為目標，預計115年現金流可以轉正，117年會計帳損益轉虧為盈。

另外，台鐵董事長杜微指出，北高3.5小時列車部分，因受限於路線容量、顧及都會區通勤，就算要開也不會開太多。（編輯：張雅淨）1140113