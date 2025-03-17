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無薪假減918人 剩1955人實施

2025/3/17 11:31
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）勞動部今天公布最新無薪假（減班休息）統計，實施家數109家，實施人數1955人，較上期3月3日減少26家、918人，雖然仍以製造業為主，但此產業已減少920人。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計109家，實施人數1955人，與上期3月3日公布實施家數計135家，實施人數2873人相比，這次家數減少26家，人數減少918人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員侯松延告訴中央社記者，目前實施行業仍以製造業的66家、1548人與批發及零售業26家、264人較多。

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不過，他說，製造業已經減少11家、920人，其中有2個業別都有2家上百人事業因訂單回穩停止實施，分別是金屬電機工業中的電源供應器製造、工具機製造業者，以及資訊電子工業的伺服器機箱散熱器製造、被動元件製造業者。

侯松延指出，上述停止實施的其中1家，就是上期公布時，有實施減班休息達187人的網路伺服器及電源供應器廠商。（編輯：管中維）1140317

#勞動部
#無薪假
#製造業
侯松延
2873人放無薪假 製造業占逾2400人
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