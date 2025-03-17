高鐵新車降噪減震升級哺乳室 估2027年投入營運

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（中央社記者江明晏台北17日電）台灣高鐵與日立東芝聯盟（HTSC）今天簽約「新世代列車採購案增補協議」，將增購多項設施，車廂內降噪、減震將達現行日本車款水準，同時升級哺集乳室，增加輪椅席數量等，預計2026年下半年陸續運送抵台、2027年下半年投入營運。

台灣高鐵公司與日立東芝聯盟（HTSC）今天在台北圓山大飯店舉辦「台灣高鐵新世代列車採購案增補協議」簽約典禮，由台灣高鐵公司董事長鄭光遠與日立東芝聯盟代表山川拓也（Takuya Yamakawa）共同簽署，交通部長陳世凱也到場見證。

鄭光遠致詞時指出，增補契約的簽訂，象徵台灣高鐵新世代列車細部設計已大致底定，將邁入生產製造的下一個里程碑，期許新世代列車早日投入營運，讓旅客感受車內許多貼心、舒適的設計。

台灣高鐵與日立東芝聯盟於2023年5月簽訂「台灣高鐵新世代列車組採購契約」，隨即展開細部設計作業的討論，經雙方歷時約2年討論後，台灣高鐵公司確定將為新車增購多項設施，台灣高鐵說明，包括提升長途搭乘時的舒適度與平穩度，列車座椅升級成與N700S原廠規格相同、具充電設備的座椅；同時，車廂內導入「列車全主動減震器系統」，車間通道則採用「降噪包覆」裝置，使車廂內的降噪、減震達到與現行日本車款相同的水準。

此外，針對旅客的特殊需求，台灣高鐵表示，新世代列車也納入更多友善設施，包括：哺（集）乳室內新增洗手台、衣帽鈎與嬰兒座椅，讓有哺（集）乳需求的旅客，能夠享有隱私且更舒適的空間；輪椅席數量則增加到6席，較現行高鐵列車的4席再增加2席，並設置輪椅固定裝置。

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台灣高鐵表示，新世代列車細部設計確定後，即將進入製造階段，預計2026年下半年陸續運送抵台，進行靜態及動態測試，在確認列車性能、通過驗收作業後，2027下半年正式投入營運，未來台灣高鐵公司執行各項新車導入分包合約及核心系統更新工程上，雙方將持續攜手合作，共創雙贏。

台灣高鐵通車營運至今已超過18年，累計旅運達9.1億人次，為台灣民眾南來北往的交通工具；台灣高鐵說明，新世代列車外觀較台灣高鐵現有700T列車更流線，並具輕量化、高性能、節能等優點，將來新車車廂內，會配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備。（編輯：林興盟）1140317