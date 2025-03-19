加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
共軍針對性軍演若達一定強度 顧立雄：非計畫性立即備戰操演應對
首頁 / 生活

勞動部預算遭砍 洪申翰證實9承攬人力離開

2025/3/19 15:12（3/19 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
勞動部長洪申翰。（中央社檔案照片）
勞動部長洪申翰。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北19日電）在野立委大砍預算，勞動部預算遭刪減新台幣近8000萬元，勞動部長洪申翰今天說，因預算遭刪減，勞動部已有9名承攬人力在1日離開，後續可能連水電支付都有問題。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請洪申翰業務報告及備詢，民進黨立委李坤城會中關注勞動部預算遭刪減情形。

洪申翰表示，勞動部預算遭刪除近8000萬、凍結18億，其中產檢及陪產檢假薪資補助可能到下半年經費就用罄。

洪申翰也說，預算遭刪減，第一線就服人員也面臨薪資發放困難，現在已經是遇缺不補，如果遲遲無法解凍，下半年就會面臨發不出薪資狀況。

另外，勞動部也有9名承攬人力包含保全等，已經於1日離開，勞動部秘書處指出，承攬人員契約是一年一標，本來到今年底，但因為預算刪減，因此只能無奈讓9名承攬人力離職，如果不解凍會有更多人遭波及。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

洪申翰也補充，後續若不解凍，連水電支付、勞動部辦公行政一般維持都可能出現問題。

勞動部後續補充指出，因應預算刪減，勞動部承攬人力有9名人員，包含清潔、駕駛、保全等人員1日起不在勞動部提供勞務，至於原承攬商和該承攬人力的勞雇關係，仍應依勞動基準法等法規辦理。（編輯：陳政偉）1140319

#民進黨
#立法院
#李坤城
#洪申翰
#勞動部
#預算
延伸閱讀
預算遭大砍付不出水電費 監察院將提釋憲與暫時處分總預算爭議 藍綠互批造謠對總預算聲請釋憲？政院：續研擬合法合憲救濟方式總統府關閉景觀照明 藍：不思減碳卻怪預算被刪
洪申翰
逾80歲聘外籍看護免評 洪申翰：擬雙軌措施降衝擊職安法修法防職場霸凌 勞長：雇主應設申訴管道
李坤城
亞亞在台灣限期離台 劉世芳：保持安全離境空間藍主張普發現金1萬元 綠委：想用大撒幣救大罷免
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：