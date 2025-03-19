勞動部預算遭砍 洪申翰證實9承攬人力離開

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）在野立委大砍預算，勞動部預算遭刪減新台幣近8000萬元，勞動部長洪申翰今天說，因預算遭刪減，勞動部已有9名承攬人力在1日離開，後續可能連水電支付都有問題。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請洪申翰業務報告及備詢，民進黨立委李坤城會中關注勞動部預算遭刪減情形。

洪申翰表示，勞動部預算遭刪除近8000萬、凍結18億，其中產檢及陪產檢假薪資補助可能到下半年經費就用罄。

洪申翰也說，預算遭刪減，第一線就服人員也面臨薪資發放困難，現在已經是遇缺不補，如果遲遲無法解凍，下半年就會面臨發不出薪資狀況。

另外，勞動部也有9名承攬人力包含保全等，已經於1日離開，勞動部秘書處指出，承攬人員契約是一年一標，本來到今年底，但因為預算刪減，因此只能無奈讓9名承攬人力離職，如果不解凍會有更多人遭波及。

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洪申翰也補充，後續若不解凍，連水電支付、勞動部辦公行政一般維持都可能出現問題。

勞動部後續補充指出，因應預算刪減，勞動部承攬人力有9名人員，包含清潔、駕駛、保全等人員1日起不在勞動部提供勞務，至於原承攬商和該承攬人力的勞雇關係，仍應依勞動基準法等法規辦理。（編輯：陳政偉）1140319