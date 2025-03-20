端午連假離島班機 24日上午9時開訂

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）今年端午節有3天連假。交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1178架次，共10萬2363個座位數，24日上午9時起開放訂位。

民航局發布新聞稿，今年端午節假期自5月30日至6月1日，有3天連假，5月29日至6月2日為航空疏運期，共5天。

民航局說，端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。澎湖航線666架次、5萬9228個座位數；金門航線382架次、3萬4260個座位數；馬祖航線130架次、8875個座位數；3離島航線（不含澎湖-金門航線）共提供1178架次、10萬2363個座位數。

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民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，這次端午節連假，於尖峰時段5月29日至5月31日，台灣出發往離島方向，及5月31日至6月2日，離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，使有限的空運資源獲得更有效利用。（編輯：李亨山）1140320