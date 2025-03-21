金門某便當店疑食物中毒 衛生局採環境檢體送驗

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（中央社記者吳玟嶸金門縣21日電）金門醫院急診室20日通報6人疑食物中毒，經調查6人曾前往同間便當店用餐，之後出現噁心、嘔吐等症狀；因現場已無剩餘食品供抽驗，衛生局已採樣環境檢體，待檢驗結果出爐。

金門縣衛生局今天透過新聞稿表示，20日上午接獲金門醫院急診室通報6人疑似食品中毒，經調查6人於18、19日中午分別前往金城鎮某便當店買便當用餐，19日晚間出現噁心、嘔吐、腹瀉等身體不適症狀，6人分別前往金門醫院急診室就醫。

衛生局指出，20日當天派員前往此便當店進行食品良好衛生規範準則稽查，針對清潔用品未依規定放置專區、食材不可直接放置地面需墊高等，開立限期改善通知書，逾期未改善將依食品安全衛生管理法裁處。

衛生局也表示，現場調查已無剩餘或同批製作食品可供抽驗，採樣環境檢體2件，待檢驗結果綜合研判，如屬食品中毒案件，將依違反食安法第15條第1項第4款規定，依同法第44條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

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衛生局呼籲，近期諾羅病毒傳染高峰，為降低諾羅病毒傳播風險，提醒民眾注意手部及飲食衛生，落實環境消毒清理，如有嘔吐、腹瀉等不適症狀，請儘速就醫及落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險。

此外，餐飲業及食品業務必加強環境衛生及員工健康管理，若發現員工出現身體不適等症狀，應避免接觸調理食品並儘速就醫診治，並待症狀緩解至少48小時以上再恢復工作，以維護食品衛生及安全。（編輯：郭諭儒）1140321