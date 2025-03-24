台灣生技業者赴新加坡 推廣中醫藥優勢盼深化市場

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（中央社記者吳昇鴻新加坡24日專電）台灣生技業者今天在新加坡出席商機媒合活動，中華民國中醫醫學會全國聯合會理事長顧明津表示，台灣強項在於保有傳統作法，又有現代工法結合，期待拓展東南亞等地市場，讓更多人看到台灣中醫藥等產業優勢。

「台灣生技中醫藥赴新加坡泰國拓銷團」在新加坡參與外貿協會舉辦的業者媒合活動，拓銷團團長顧明津及惠民署生醫董事長彭淑玲、新加坡台貿中心主任劉千翡等人出席。

此次拓銷團成員包含惠民署生醫、費生恩分子應用、富田製藥廠、沅顧科技、國際引藻生物科技、國科生技製藥、智靈捷生技、台灣利得生物科技。

駐新加坡代表處經濟組長吳文忠致詞時表示，台星經貿密切，貨品貿易額持續成長；台灣是新加坡第4大貿易夥伴，新加坡則是台灣的第6大貿易夥伴，而新加坡人口組成以華人居多，加上和台灣一樣面臨高齡化問題，相信台灣科技強項、結合中醫藥技術，將有更大的產業拓展空間。

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顧明津告訴中央社，市面上有來自不同國家與地區的產品，不過，台灣的優勢在於保有傳統作法，又有現代工法的結合，可以做出「有品牌、有療效、被認定」的優質產品。

顧明津指出，台灣中醫藥相關產業發達，期待藉著這次拓銷團造訪，不僅強化台灣與新加坡的民間交流，也能進一步拓展更高層級、深化東南亞等地市場，讓更多人看到台灣中醫藥等產業優勢。（編輯：張芷瑄）1140324

「台灣生技中醫藥赴新加坡泰國拓銷團」24日在新加坡，參與外貿協會舉辦的業者媒合活動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年3月24日