新北清明食品查驗 香菜檢出農藥殘留超標

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市衛生局今天公布清明食品抽驗結果，其中1件香菜檢出農藥殘留超標，衛生局已命其下架回收，並移請供應商所轄縣市衛生局後續處辦。

衛生局召開記者會表示，清明節為祭祖掃墓重要節日，為保障應景祭祀食品衛生安全，針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場攤商，共抽驗潤餅、潤餅皮、花生粉、豆製品、生鮮蔬果、全素祭祀食品、糕粿產品、休閒食品及米麵溼製品等。

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衛生局副局長馬景野說，共抽驗95件產品，其中1件香菜檢出農藥「普拔克Propamocarb hydrochloride」超過法規限量標準，可依違反食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局已命其下架回收，並移請供應商所轄縣市衛生局做後續處辦。

馬景野表示，「普拔克」屬於殺菌劑，對哺乳類動物之毒性很低，於人體內可由尿液或糞便中排除，並可透過流動水有效去除，呼籲民眾在選購蔬果時，可選擇有農產標章的產品或信譽良好的廠商，以確保食品安全。（編輯：方沛清）1140325