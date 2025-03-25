搶攻遊日商機 20台以上觀光列車90天前開放訂票
2025/3/25 15:30（3/25 16:21 更新）
（中央社記者余曉涵台北25日電）為了搶攻台灣旅客遊日商機，旅遊業者宣布，即日起熱門的由布院之森、阿蘇男孩、雙星4047等觀光列車可以透過旅遊平台訂票，還能提早90天前預約，讓旅客避開搶票壓力。
根據交通部觀光署統計，113年赴日本旅遊600萬6116人次，創下102年以來新高。
Klook今天發布新聞稿表表示，全新上架18台日本觀光列車，包含由布院之森、阿蘇男孩、超級白兔號、雙星4047等，加上之前提供預約的觀光列車，平台上有超過20台的觀光列車提供旅客預訂。
透過 Google News追蹤中央社
由於日本觀光列車是開放搭乘日前1個月才提供旅客預訂，時常有民眾在網路哀嚎搶不到，Klook指出，透過平台預定可以提前90天預約，避開搶票壓力，還可自由選位如特色車廂、景觀座位，並支援中文介面等。
另外，日本4月將有日本大阪世界萬國博覽會、瀨戶內藝術祭等活動，旅遊業者KKday推出促銷活動，主打全站西日本交通、旅遊、住宿商品94折優惠。（編輯：管中維）1140325
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。