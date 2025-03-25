農業天然災害救助增天氣參數 加速流程

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）氣候變遷極端天氣衝擊農業，農業部今天宣布增修農業天然災害救助適用天氣參數，未來災害發生時只要該地區氣象站氣象資料符合公告品項天氣參數，就加速啟動救助或免除現勘。

農業部今天發布新聞稿指出，21日公告增修農業天然災害救助適用天氣參數，以加速受災農民儘速恢復生產，落實農業天然災害救助從速、從簡精神。

農業部農民輔導司副司長陳怡任告訴中央社記者，農業天天然災害救助辦法增訂2種天氣參數，一是災害性天氣參數，訂定76種農、漁、林品項包含新增品項玉米、高粱、紅豆、柑橘類、水蜜桃、棗、番石榴、番荔枝、草莓等，未來地方政府可以依此來向農業部建議辦理公告，加速啟動救助。

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另一種則是災損性天氣參數，訂有41種農、漁品項，包含新增番荔枝、龍鬚菜、韭菜、胡瓜、紅豆、蘭屬（文心蘭、腎藥蘭、萬代蘭）等，陳怡任說，只要該地區律定氣象站的氣象資料符合公告該品項天氣參數，就可依據相關規定，免除現勘作業，簡化流程。

農業部表示，考量今年初開始就已陸續公告災害救助，為讓災害救助公告後續處理作業獲一致公平性，天氣參數將追溯自1月1日以後發生天然災害都可適用。（編輯：李亨山）1140325