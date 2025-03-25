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北藝大高階經理人藝術碩專班 黃韻玲摘榜首

2025/3/25 17:28（3/25 20:31 更新）
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國立台北藝術大學碩博士班考試招生25日放榜，高階經理人藝術碩士在職專班錄取8個名額，由台北流行音樂中心董事長黃韻玲（圖）摘下榜首。（北藝大提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月25日
國立台北藝術大學碩博士班考試招生25日放榜，高階經理人藝術碩士在職專班錄取8個名額，由台北流行音樂中心董事長黃韻玲（圖）摘下榜首。（北藝大提供）中央社記者許秩維傳真 114年3月25日
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（中央社記者許秩維台北25日電）國立台北藝術大學碩博士班考試招生今天放榜，藝術行政與管理研究所開設的高階經理人藝術碩士在職專班只錄取8個名額，台北流行音樂中心董事長黃韻玲摘下榜首。

北藝大發布新聞稿指出，鑑於藝文界高階經理人的進修管道不多，藝文管理的人才培養有斷層之虞，北藝大因此自去年起成立「領導與決策高階經理人藝術碩士在職專班」。

北藝大副校長兼藝術管理研究所所長劉蕙苓表示，這個高階經理人藝術碩士在職專班採精兵策略，這兩年吸引不少藝文界和企業高階主管報考，這次只錄取8個名額，除了黃韻玲，今年錄取者包含將藝術帶入偏鄉的知名企業董事長、藝文產業高階主管、將家族事業轉型投入地方發展的藝術界人士。

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劉蕙苓提到，黃韻玲在口試及書面資料中，對北流如何轉型所涉及的文化政策與營運管理，提出研究計畫深入且明確，因而獲得評審老師高度肯定，認為這對未來藝文機構營運將有相當助益。

接獲錄取通知後，黃韻玲十分興奮，期望透過北藝大提供系統化學習，精進自己在管理與文化政策的相關知識，讓流行音樂的人才培育及未來發展更為健全；雖然公務繁忙，但她已提前做好規劃，將妥善安排時間，未來重當學生並全心投入。（編輯：管中維）1140325

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