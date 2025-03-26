南投螢火蟲季4月登場 探訪日月潭奧萬大等4區火金姑

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣積極保育生態，具環境指標的螢火蟲在各基地復育成功，縣府今天邀遊客至日月潭、竹山鹿谷、北港溪、奧萬大賞螢區，欣賞黑翅螢、大端黑螢、山窗螢、黃緣螢等夜間飛舞奇景。

迎接賞螢火蟲季節，南投縣政府今天對外宣傳表示，全台有50多種螢火蟲，南投就可看到31種，賞螢區包含日月潭、竹山鹿谷、北港溪、奧萬大，4大區橫跨7個鄉鎮，4月、5月將推出系列遊程，其中縣府4月12日於鹿谷麒麟潭舉辦主題活動，有免費導覽及星空茶席。

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南投縣副縣長王瑞德出席表示，日月潭賞螢區涵蓋桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大，結合生態導覽及在地特色體驗，民眾更可搭配想要的遊程；竹鹿賞螢區的杉林溪園區2月至11月都有螢火蟲，縣道151線附近財仔溪賞螢步道還有魚、蝦、茶花、桂花、柳樹。

王瑞德說，奧萬大賞螢區結合專業導覽人員及園區資源，推出2天1夜賞螢導覽及生態教育；北港溪賞螢區的惠蓀林場4月、5月週五及週六舉辦賞螢活動，民眾可至林場官網查詢；提醒賞螢原則「不干擾、不捕捉、不傷害」，減少生態棲地破壞，共享美好夜晚。（編輯：陳仁華）1140326