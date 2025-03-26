宜蘭餐廳疑食物中毒11人不適 衛生局稽查揪6缺失

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）繼宜蘭某知名連鎖火鍋店發生疑似食物中毒案後，宜蘭市某老字號快炒餐廳也發生類似事件，經宜蘭縣衛生局疫調，已有11人通報不適，不排除腹瀉群聚感染可能，詳細原因待釐清。

宜蘭縣衛生局今天發布新聞稿表示，有民眾反映這家快炒餐廳23日發生疑似食物中毒事件，立即派員稽查，經初步疫調，顯示計有某家族成員19人用餐，其中11人陸續發生發燒、嘔吐、腹瀉等不適症狀，有5人就醫後都已返家休息。此案不能排除腹瀉群聚感染的可能性，但後續仍需依發病時序及檢體報告結果，再綜合研判。

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衛生局指出，稽查員現場也進行環境稽查，結果發現有食材未墊高直接置於地面、地面及作業檯面不潔、冰箱無溫度監控紀錄、散裝及自製食品無標示識別、食材未覆蓋、未有食品作業人員體檢報告等6項衛生缺失，已命業者限期改善；屆時複查如不合格將依違反食品安全衛生管理法，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並已將業者列入高關注查核對象。

衛生局呼籲，近期為諾羅病毒傳染高峰期，不論是民眾及食品業者都應確實做好個人衛生防護、勤洗手、減少觸碰口鼻、落實環境定期消毒，避免染病；食品業者如發現員工有腸胃不適等症狀，應避免接觸調理食品，儘速就醫診治。（編輯：林恕暉）1140326