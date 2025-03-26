馬來西亞「玩味」漫畫展 台灣漫畫家備受關注

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（中央社記者黃自強吉隆坡26日專電）台灣漫畫家「玩味」國際巡迴展今天在吉隆坡登場，受到馬來西亞關注。參展漫畫家賴有賢指出，台灣漫畫界朝角色IP與故事性漫畫的趨勢發展，漫畫作品也能借鏡大馬成為品牌的象徵。

吉隆坡日本漫畫學院（Nippon Designers School Malaysia College）、馬來西亞漫人協會等聯手主辦「玩味」漫畫展，從26日到31日在吉隆坡日本漫畫學院舉行。

包括賴有賢、張放之、鄭硯允、李勉之與練任等5位台灣知名漫畫家均跨海出席，展示手繪漫畫原稿，並與大馬漫畫迷互動。

曾任台灣漫畫工會理事長的賴有賢受訪指出，台灣漫畫界目前朝角色IP（Intellectual Property）與故事性漫畫的趨勢發展。角色IP在目前網路和社群媒體年代非常容易散發出去，由於讀者沒有太多的時間，因此需要很精準的看到資訊，而圖像的角色魅力就能輕易地藉社群媒體傳遞出好的內容，角色IP的故事內容進而創造出很多商品和知名度。

他認為，故事性漫畫的趨勢類似於韓國的網路漫畫模式，將好的故事內容和情節翻拍為動畫與影視作品，這兩個趨勢在台灣並行不悖。

對於台灣漫畫借鏡馬來西亞動漫發展，賴有賢說，大馬非常適合發展角色IP路線，馬來西亞的動漫圈如今已漸漸地在角色IP部分做出一些成績。角色IP指的是由品牌所創造和擁有的特定形象或角色，通常以角色、卡通人物、明星代言人、標誌性產品等形式存在，成為品牌的象徵之一。

馬來西亞漫人協會會長劉少鳴（Lau Shaw Ming）致詞表示，這場活動不僅匯聚台灣知名漫畫家，也有馬來西亞本土漫畫家同台獻藝，更是一場分享、繪畫示範及跨國的漫畫交流會。

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他指出，「玩味」展覽從2024年起已先後在日本、香港與中國舉辦，廣受漫畫迷關注，這次活動將促進台灣與馬來西亞漫畫界深度交流，藉由座談會及現場繪畫，讓參展漫畫家分享創作心得，讓大馬在地漫畫迷近距離感受台灣漫畫家的藝術創作魅力。

這次參展的漫畫家都受大馬漫畫界關注，諸如創作生涯長達30多年的賴有賢代表作有「真命天子」、「小和尚」、「搞怪姐妹」等；李勉之代表作有「百無禁忌MISS阿性」；練任代表作有「阿凱加油」、「風靡一世」、「校園封神榜」及「大唐玄筆錄」；鄭硯允代表作有「寶島上菜」等；張放之代表作有「快樂小兔」、「怪獸來我家」等。（編輯：韋樞）1140326